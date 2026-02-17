Япония упростит правила ввоза автомобилей американского производства

Согласно новым нормам, машины, сертифицированные в США, будут приниматься в Стране восходящего солнца без дополнительных испытаний.

Соединённые Штаты Америки остаются одним из крупнейших автомобильных рынков в мире, это справедливо в том числе по отношению к японской корпорации Toyota, в которой называют американский рынок одним из наиболее важных «источников дохода». Весной 2025 года президент США Дональд Трамп ощутимо увеличил пошлины на импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили, а также на ключевые комплектующие для них. В результате многим производителям пришлось повысить цены, некоторым – остановить поставки в США, а другие начали расширять производство.

В декабре прошлого года Toyota официально объявила о том, что намерена отправлять несколько моделей, выпускаемых на заводах в США, на домашний рынок. Как стало известно теперь, скоро этот процесс будет упрощён, так как Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии готовит изменения в правила ввоза в страну автомобилей американского производства.

Согласно новым правилам, пассажирские транспортные средства, произведенные в США и соответствующие американским стандартам, будут считаться соответствующими стандартам безопасности Японии (то есть без проведения дополнительных испытаний). Это, очевидно, сделает процесс вывода таких машин на рынок не только быстрее, но и дешевле.

Для Тойоты это будет выгодно также и потому, что она сможет сохранить льготы на уплату пошлины в Штатах. Как Kolesa.ru сообщал ранее, японская марка будет отправлять на родину выпускаемые в Америке пикап Tundra, седан Camry и большой кроссовер Highlander (напомним, недавно дебютировал новый SUV с полностью электрической «начинкой»). Известно, что поставки этих моделей начнутся в текущем году.

Ранее в Японии были представлены седан Toyota Camry и кроссовер Kluger (на других рынках – Highlander). Четырёхдверка покинула домашнюю линейку в 2023 году, а SUV – ещё в 2007-м. Что касается пикапа Tundra, эта модель ранее не была официально представлена в Японии, но опыт переоборудования машин для стран с левосторонним движением у американцев имеется, так как они поставляют Тундру в Австралию.

Напомним, в США производство седанов Toyota Camry сейчас налажено на заводе японской корпорации, расположенном в штате Кентукки. Актуальный кроссовер Highlander сходит с конвейера предприятия, расположенного в штате Индиана (при этом выпуск полностью «зелёной» новинки будет налажен ближе к концу текущего года на площадке в Кентукки). А пикап Tundra выпускается на мощностях завода в штате Техас.

По данным агентства Nikkei, другие японские производители, выпускающие машины в Штатах, готовятся последовать примеру Toyota. Так, Honda может начать поставлять «домой» флагманский кроссовер Pilot и пикап Ridgeline, а Nissan, в свою очередь, отправит на родину «штатные» паркетники Murano и Pathfinder.