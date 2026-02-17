Стало известно, когда появится новое поколение Toyota Yaris

Autoexpress: новый Toyota Yaris впервые в истории предложат с разными типами двигателей. Модель будет выпускаться с классическим бензиновыми моторами, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Автомобиль пятого поколения должен выйти на рынок в конце 2027 или в 2028 году.

Японский автогигант принял стратегическое решение не разделять модели с разными силовыми установками, а создать единую платформу для нового Yaris. Это позволит сохранить узнаваемый облик и предложить покупателям во всем мире подходящий вариант, отталкиваясь от их потребностей и уровня развития инфраструктуры в той местности, где эксплуатируется автомобиль.

Новый Yaris сохранит пятидверный кузов, а его интерьер будет перекликаться с представленным ранее концептом Corolla. Главная ставка сделана на качество и технологии, чтобы эта модель не воспринималась дешевой в линейке Toyota.

Что касается электрического Yaris, то он составит конкуренцию Renault 5 и будущим Volkswagen ID. Polo. Запас хода автомобиля составит около 400 км. Гибридная версия должна как минимум сохранить топливную экономичность машины нынешнего поколения - 3 л. топлива на 100 км пробега.

