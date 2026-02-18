Эксперты оценили запрет BMW на поставки машин в РФ из Китая.

Немецкий концерн BMW разослал указание своему китайскому подразделению с требованием «категорически воспрепятствовать любому потенциальному экспорту автомобилей в Россию». Однако эксперты сходятся во мнении: это заявление — не более чем жест для отчета перед Еврокомиссией, а реальных рычагов влияния на ситуацию у баварцев нет . В компании и сами признают: если машины попадают в РФ по каналам параллельного импорта, это происходит «вне сферы влияния и прямо против воли» автопроизводителя .

Статистика говорит сама за себя: в 2025 году в России зарегистрировали почти 47 тысяч новых автомобилей BMW, Mercedes и Volkswagen, причем более 20 тысяч из них произведены именно в Китае . Поставки новых BMW выросли на 34% по сравнению с 2024 годом — до 18 тысяч машин, а Mercedes прибавил треть, достигнув 10,2 тысячи . С учетом непростого положения немецкого автопрома (продажи BMW в мире упали на 1,4%, Mercedes — на 9%) российский рынок становится для концернов приятным бонусом, от которого они вряд ли готовы отказаться по-настоящему

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков иронизирует: «Немцы продолжат громко протестовать, чтобы всем было видно, как они негодуют. Но при этом будут тихо радоваться, что в России их автомобили по-прежнему покупают» . 18 тысяч машин для BMW — капля в море на фоне 2 миллионов глобальных продаж, но это вдвое больше, чем реализуется, скажем, в Румынии . К тому же, ответственность за гарантийное обслуживание проданных в обход машин концерн формально не несет, что тоже снимает лишние проблемы .

Эксперты предупреждают: рынок премиальных европейских моделей окончательно уйдет в предзаказ, складских запасов практически не останется . Китайские дилеры начнут осторожничать, цепочки посредников удлинятся, а стоимость автомобилей вырастет на размер комиссий и рисков . Но полностью немецкие машины с нашего рынка не исчезнут — слишком отлажены каналы поставок и слишком велик спрос, подтверждаемый цифрами: в Петербурге продажи немецких авто выросли на треть при общем падении рынка на 16%.

