«Автодор» начал взыскание старых долгов с помощью «Госуслуг»

Государственная компания «Автодор» начала рассылку на «Госуслугах» задолженностей водителям за поездки по платным дорогам трех-четырехлетней давности. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Автовладельцы стали получать уведомления в связи с тем, что «Автодор» в ноябре 2025 года выгрузил на портал «Госуслугах» информацию о всех задолженностях, которые были сформированы до 1 сентября 2024 года», — говорится в публикации.

Мера призвана «повысить охват информирования пользователей о старых задолженностях, о которых пользователи могли не знать или забыть».

В январе Минцифры сообщили, что россияне теперь могут проверить данные о такси на «Госуслугах» с помощью специальных QR-кодов в салоне автомобиля или по номеру машины. Нововведение позволит гражданам узнать информацию о машине, а также получить сведения о перевозчике. Эти данные отображаются из системы Минтранса «Такси», где хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр. Ожидается, что проверка может повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков.

