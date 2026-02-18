Китай обязал автопроизводителей вернуть физические кнопки.

Китай решил положить конец «диктатуре сенсорных экранов»: Министерство промышленности и информационных технологий КНР представило законопроект, обязывающий автопроизводителей вернуть в салоны физические кнопки для ключевых функций.

Речь идет об указателях поворота, аварийной сигнализации, переключении передач и вызове экстренных служб . Управлять этими опциями с помощью сенсорного планшета отныне запрещено — только реальные переключатели размером не менее 10×10 мм, которые водитель может нащупать вслепую, не отвлекаясь от дороги .

Главным адресатом новых правил стали производители, увлекшиеся минимализмом в салонах. Тенденция переносить все управление в один огромный дисплей, популяризированная Tesla и подхваченная китайскими брендами (BYD, Xiaomi, Nio), вызывала растущую критику из-за рисков для безопасности .

Статистика неумолима: даже кратковременное отвлечение на экран для поиска нужной функции увеличивает вероятность аварии. Власти КНР решили, что технологичность не должна идти в ущерб безопасности, и законодательно закрепили приоритет физического контроля над «глянцевыми» инновациями .

Параллельно китайский регулятор ужесточает требования и к системам автономного вождения. Согласно новым стандартам, автопилоты L3 и L4 обязаны быть не менее безопасными, чем внимательный водитель-человек, а в случае сбоя или потери связи с водителем — самостоятельно приводить автомобиль в безопасное неподвижное состояние . Примечательно, что это не первый шаг Пекина в борьбе с потенциально опасным дизайном: ранее уже были запрещены скрытые дверные ручки и штурвалы-«бабочки» .

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года и затронут все новые модели, выходящие на рынок КНР . Это означает, что автопроизводителям, включая Tesla и местные стартапы, придется в срочном порядке пересматривать архитектуру салонов, добавляя физические элементы управления, от которых они так старались избавиться в погоне за футуристичным обликом .