Российские дилеры открыли прием заказов на Lexus LX 2026 года, который не теряет своей популярности, несмотря на устаревшую конструкцию и практически не изменившийся внешний вид. Как удалось выяснить "Российской газете", цены на эти автомобили сопоставимы со стоимостью квартиры в Москве, однако это не отпугивает поклонников марки.

© Российская Газета

Покупатели могут выбрать между дизельными, бензиновыми и гибридными версиями с мощностью от 299 до 415 лошадиных сил. Прайс-листы на внедорожник начинаются от 17 миллионов рублей за дизельный вариант в черном цвете и достигают 20,5 миллиона за гибридную машину в том же окрасе.

В базовой комплектации автомобили оснащены множеством опций, включая вентиляцию и массаж сидений, обогревы зеркал, стекол, кресел и руля, камеры кругового обзора, а также ассистенты безопасности.

Продавцы двух дилерских центров подтверждают, что все представленные автомобили имеют необходимые таможенные документы и оплаченный утильсбор и готовы к постановке на учет.

Кроме того, несколько компаний из Владивостока предлагают привезти эти машины под заказ - разница в цене с внедорожниками из наличия составляет несколько сотен тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи новых Hyundai Creta корейской сборки.