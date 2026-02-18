Начались торги за редкий суперкар Bugatti EB110: таких всего 96

На продажу выставлен Bugatti EB110 GT 1994 года выпуска, который провел 17 лет в гараже эмира Кувейта.

Данный экземпляр был приобретен первым владельцем Гвальтьеро Гирибальди в 1994 году. Машина проехала всего 7,1 тыс. км, прежде чем попала в коллекцию эмира Насера Мохаммеда Аль-Ахмеда Аль-Сабаха. Однако влажный климат привел к появлению коррозии на механических частях автомобиля.

Для восстановления Bugatti EB110 GT специалисты люксембургской мастерской Art & Revs разобрали автомобиль до винтика и провели полную реставрацию, сохранив оригинальную окраску кузова. После завершения работ суперкар был представлен на публике: в 2024 году на конкурсе элегантности The Quail в рамках Monterey Car Week и в 2025 году на парижском RetroMobile.

Сейчас Bugatti EB110 GT находится в Люксембурге, а его цена остается неизвестной для широкой публики. Будущие владельцы смогут узнать стоимость только при интересе к приобретению.

Данный суперкар оснащен 3,5-литровым бензиновым мотором V12 с четырьмя турбинами, развивающим мощность 560 л.с., и шестиступенчатой механической трансмиссией.

