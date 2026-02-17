В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

Компания BAIC намерена предложить россиянам флагманский BJ40 нового поколения. Никаких подробностей о новинке производитель не сообщил, за исключением того, что в нашей стране премьера модели состоится в 2026 году, а россиянам он будет предложен под именем BJ41.

В конце 2025 года китайский производитель BAIC сообщил о завершении продаж двух моделей — кроссоверов X35 и X7. Уточняется, что одновременно в компании работают над расширением дилерской сети.

Помимо этого, в России изменилась цена на внедорожник BAIC BJ60. На данный момент автомобиль предлагается только в одной версии — Exclusive. Её стоимость увеличилась на 90 тысяч рублей. Отмечается, что модель при этом не получила никаких технических улучшений или изменений в стандартной комплектации.

Также стало известно, что марка BAIC ввела скидки на седаны U5 Plus. С IV квартала 2025 года дистрибуцией автомобилей китайского бренда занимается компания АО «БМР» (БАИК Моторc Рус), а её стратегическим партнёром выступает «Газпром-Медиа Холдинг». Прежде дистрибьютором являлось подразделение калининградского «Автотора».