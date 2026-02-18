Подержанные китайские авто захватывают вторичный рынок РФ

По данным "Автостата", за прошедший год в нашей стране было куплено свыше 283 тысяч подержанных китайских автомобилей, что на 44% больше, чем в 2024 году.

Эксперты агентства отмечают, что именно автомобили из КНР демонстрируют наибольший рост среди наиболее популярных марок. Их доля на рынке увеличилась с 3,3% до 4,5%, в то время как весь рынок б/у машин вырос только на 3%.

Почти каждый пятый (21,9%) из всех купленных в 2025 году китайских авто с пробегом приходился на марку Chery. За год было реализовано 62 тысячи таких машин, что на 26% больше, чем в 2024 году. Второе место занимает Geely с показателем 55,5 тысячи проданных автомобилей, что на 39% больше, чем годом ранее.

В топ-5 брендов также вошли Haval (39,1 тысячи проданных автомобилей; +64%), Lifan (19,6 тысячи; -5%) и Changan (18,5 тысячи; +93%). Более 10 тысяч автомобилей с пробегом были проданы под брендами Great Wall (13,7 тысячи; +7%) и Exeed (12,6 тысячи; +74%).

В модельном рейтинге также произошли изменения. Лидером стал Haval Jolion, который разошелся тиражом 13,2 тысячи экземпляров. Второе место сохранил Geely Coolray с результатом 11,3 тысячи проданных автомобилей. Далее следуют Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro (9,1 тысячи и 7,9 тысячи штук соответственно).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что запрет на экспорт новых авто из Китая может вызвать дефицит некоторых моделей в РФ.