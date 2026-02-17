Nissan показал, что будет с мотором после 100-часовой работы

Специалисты японской компании провели ресурсные испытания двигателя, заставив его в течение 100 часов работать на максимальных оборотах. Во время такой экстремальной работы двигатель раскаляется докрасна. Наиболее жесткий режим испытаний включает 300 часов непрерывной работы мотора на стенде. Инженеры Nissan уверяют, что это эквивалентно 209 тыс. км пробега.

Экстремальным испытаниям непрерывной работой на моторном заводе Nissan в штате Теннесси (США) подвергают атмосферные двигатели V6, которые устанавливаются на пикапы Frontier. Перед проведением ресурсных испытаний рабочие просто подходят к конвейеру, наугад берут один из готовых двигателей и монтируют его на испытательный стенд в лаборатории.

«Мы запускаем двигатель, доводим его до красной зоны и держим так часами. Потом мы его полностью разбираем и смотрим, что сломалось», — пояснил Брэндон Макклейн, менеджер по контролю качества.

Самый тяжелый цикл испытаний длится 300 часов, за это время 3.8-литровый атмосферник, который выдает 310 л.с. и 281 Нм, воспринимает нагрузку, эквивалентную пробегу в 130 тыс. миль (более 200 тыс. км) при реальной эксплуатации. Работа на протяжении 100 часов на максимальных оборотах с полной нагрузкой является самым зрелищным этапом тестов на выносливость. Выпускные коллекторы и окружающие их поверхности при этом раскаляются докрасна.

Помимо работы с экстремальными нагрузками, двигатели на моторном заводе Nissan просвечивают с помощью рентгеновского аппарата. Он сканирует готовые блоки цилиндров срезами толщиной 1,2 мм. Это позволяет заглянуть внутрь охлаждающих каналов и проверить толщину стенок. Через сканирование на рентгене проходит примерно каждый сотый мотор, выпускаемый на заводе.