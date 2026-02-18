Чем грозит отмена дешевых авто в Китае для рынка РФ

Китайский регулятор запретил автопроизводителям продавать автомобили ниже себестоимости. Решение направлено на прекращение затяжных ценовых войн на внутреннем рынке, где крупные компании снижали стоимость до уровня убытка, вынуждая более мелких игроков идти на аналогичные шаги.

Формально речь не идет о запрете дешевых автомобилей. Ограничение касается именно продаж ниже производственных издержек. В последние годы демпинг стал системным инструментом конкурентной борьбы, что негативно отражалось на устойчивости отрасли.

Для российского рынка прямых последствий по официальным поставкам не ожидается, считает эксперт Олег Мосеев. Экспортные цены из Китая, как правило, не формировались ниже себестоимости, поэтому контрактные поставки сохранятся в прежнем режиме.

Основной эффект может проявиться в сегменте альтернативного импорта. Значительная часть ценового преимущества китайских автомобилей в России обеспечивалась внутренним демпингом в КНР. По мере распродажи складских запасов, сформированных по сниженным ценам, средняя стоимость машин на китайском рынке начнет расти. Это приведет к сокращению ценовой разницы между двумя странами.

С учетом логистических затрат, утилизационного сбора и таможенных пошлин маржинальность альтернативных поставок уже ограничена.

Дополнительным фактором давления может стать возможное изменение порядка расчета таможенной стоимости при ввозе через страны ЕАЭС. Когда будет введен единый тариф российской таможни, это осложнит схемы импорта с занижением стоимости через отдельные юрисдикции.

В результате альтернативный ввоз китайских автомобилей столкнется с одновременным ужесточением как со стороны китайского регулирования, так и со стороны российской таможенной политики. Существенного влияния на официальный рынок это не окажет, однако привлекательность параллельных поставок может заметно снизиться.