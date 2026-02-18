Компания Nissan провела презентацию бюджетного компактвэна Gravite. Новинка пока адресована только Индии, причем оригинальной разработкой японской марки модель не является – это перелицованный вэн Renault. Техника у машин одинаковая.

© Колеса.ру

Недорогой компактвэн Nissan для Индии впервые анонсировали еще весной прошлого года. В декабре компания объявила название модели – Gravite. Ну а теперь состоялась полноценная премьера новинки – с характеристиками и ценами, местные дилеры уже принимают заказы. К слову, вэн – это лишь третья модель в актуальной индийской гамме Nissan, он присоединился к маленькому паркетнику Magnite и импортному кроссоверу X-Trail.

Собственной разработкой японской марки компактвэн не является. Донором для Gravite стал Renault Triber на платформе CMF-A, который недавно пережил масштабный рестайлинг. Но дизайн у Nissan Gravite все же свой. Модель получила оригинальные радиаторную решетку и бамперы. Интегрированные в фары ходовые огни сделали в виде двух диодных линий, тогда как у Triber сплошные полоски. Кроме того, на багажной двери Gravite красуется новая накладка.

А еще на старте продаж компактвэн Nissan доступен в лимитированной «приветственной» версии Launch Edition. Ее фишки – оранжево-красные акценты на бамперах и колесных арках, на боках такого исполнения могут быть наклейки, плюс спецсерия имеет расширенный список оборудования. Индийские СМИ уточняют, что тираж составит всего 1001 экземпляр.

Габариты у Nissan Gravite и рестайлингового Renault Triber почти одинаковые. Длина ниссановского вэна – 3987 мм, ширина – 1734 мм, высота – 1644 мм, колесная база – 2636 мм. Паспортный дорожный просвет – 182 мм.

Внутри Gravite в целом повторил дореформенный компактвэн Renault, разве что заменили материалы отделки. Главное отличие от модернизированного Triber заключается в том, что центральные дефлекторы обдува идут поверх планшета мультимедийной системы (ну или ниши в базовой комплектации). Как и донорская модель, Nissan Gravite по умолчанию имеет семиместный салон (2+3+2). При этом третий ряд кресел можно убрать самостоятельно. Объем багажника со всеми сиденьями – лишь 84 литра, с демонтированным третьим рядом – 625 литров.

Не считая лимитированной спецверсии Launch Edition, у Nissan Gravite четыре комплектации. В списке оборудования базовой Visia значатся: 14-дюймые колеса, цифровые приборы, положенные по индийским законам шесть подушек безопасности, ABS, EBD и ESC. Следующая версия Acenta – это кондиционер и мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином. Начиная с исполнения N-Connecta появляются рейлинги на крыше, задний стеклоочиститель, нижний перчаточный ящик с охлаждением и охлаждаемый же отсек между передними сиденьями, камера заднего вида. Топовый компактвэн Nissan Gravite Tekna вдобавок имеет светодиодные фары и противотуманки, датчик дождя, полноценную виртуальную приборку (7 дюймов), беспроводную зарядку и круиз-контроль, плюс этому варианту достались 15-дюймовые диски. Особое исполнение Launch Edition – это еще штатный видеорегистратор с двойной камерой (вторая направлена в салон), система очистки воздуха и атмосферная подсветка.

Технику Nissan Gravite, разумеется, разделил с Renault Triber. Оба компактвэна представлены с бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.0 мощностью 72 л.с. (96 Нм). Мотор работает в паре с пятиступенчатой механикой, а топ-версии еще бывают с простеньким роботом. Позже ниссановская новинка должна получить и метановую модификацию (у Triber такая уже есть). Привод в любом случае только передний.

Вопреки ожиданиям в начальных комплектациях Nissan Gravite оказался доступнее донора, хотя богатые исполнения все же дороже. Итого, за компактвэн японской марки просят 565 000 – 849 000 рупий (около 478 000 – 718 000 рублей по текущему курсу). «Приветственная» спецверсия обойдется в 835 500 – 893 500 (706 000 – 755 000 рублей). Renault Triber сегодня стоит от 576 300 рупий (487 000 рублей). Производство обеих моделей ведется на индийском заводе Renault. О планах поставлять Gravite на экспорт компания пока не заявляла. Впрочем, впоследствии вэн наверняка доберется и до других небогатых рынков – по крайней мере, с левосторонним движением.