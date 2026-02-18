Последняя надежда: подробности о новой платформе Ford для электромобилей

На прошлой неделе компания Ford объявила об огромных убытках, полученных в 2025 году от нереализованных электромобильный проектов, при этом она оставила в силе перспективное семейство бюджетных «электричек» на анонсированной в августе прошлого года модульной платформе Ford Universal EV Platform. Сегодня раскрыты некоторые интересные детали этой платформы, с помощью которых Ford хочет обойти конкурентов и сделать свои «электрички» по-настоящему успешными.

© Колеса.ру

Казалось бы, после того, как Дональд Трамп снял все ключевые экологические ограничения для автопроизводителей, работающих на американском рынке, компании Ford следовало бы пустить под нож в том числе семейство бюджетных электромобилей на Ford Universal EV Platform, но в эту платформу вложено так много сил и средств, что нынешний гендиректор Ford Джим Фарли стоит за неё горой и верит, что на этот раз всё получится в лучшем виде, будут успех и прибыль.

Разработка Ford Universal EV Platform началась в 2022 году специальной командой Ford Skunkworks под руководством Алана Кларка, в прошлом одного из ведущих инженеров компании Tesla. Команда Ford Skunkworks всё это время работала в режиме стартапа, Джим Фарли дал ей практически полную свободу творчества, избавив от корпоративной бюрократии и бесконечных согласований своих действий с начальством. Режим стартапа помимо высокой скорости разработки дал высокую концентрацию различных инновационных решений, однако их воплощение обойдётся компании Ford очень дорого.

Ford Universal EV Platform — это не просто очередная «тележка», оптимизированная под доступные электромобили, а целая новая производственная экосистема. Вдобавок все ключевые комплектующие для электромобилей на этой платформе компания Ford хочет изготавливать сама, в том числе пять микропроцессоров, управляющих основными системами, и ячейки для батареи — их будут производить на собственном заводе BlueOval Battery Park в городе Маршалл (США, штат Мичиган), на его строительство компания потратила 3 млрд долларов.

Ford Universal EV Platform имеет 400-вольтовую электрическую архитектуру и бюджетную литий-железо-фосфатную (LFP) батарею с ячейками в виде кирпичиков, они упакованы прямо в кузов без промежуточного корпусирования, что позволяет снизить массу, уменьшить номенклатуру деталей и упростить процесс сборки.

Уменьшению количества комплектующих также способствуют крупноузловое литьё под давлением и оптимизация бортовой низковольтной архитектуры, она здесь 48-вольтовая, общая длина электрических жгутов сокращена примерно на 1,2 км по сравнению с проводкой на кроссовере Ford Mustang Mach-E, масса проводки снижена примерно на 10 кг.

Чтобы не самая энергоэффективная LFP-батарея обеспечила будущим электромобилям Ford достаточный запас хода на одной зарядке, особое внимание уделено аэродинамике кузова. Первым носителем Ford Universal EV Platform будет компактный по американским меркам электропикап с двухрядной кабиной, который поступит в продажу в следующем году и, скорее всего, получит имя Ranchero. Компания уверят, что в плане аэродинамики этот пикап не будет пикапом в традиционном смысле этого слова, то есть можно ждать нестандартные пропорции и формы в угоду аэродинамической эффективности. Наружные зеркала, например, будут значительно более компактными, чем принято на машинах такого типа. В целом выверенная аэродинамика обеспечит новому пикапу до 80 лишних километров пробега на одной зарядке.

Ранее компания Ford сообщала, что по разгону до 60 миль/ч (96,56 км/ч) бюджетный элекропикап будет сопоставим с актуальным бензиновым Мустангом с 2,3-литровой «турбочетвёркой», то есть около 4,5 с. Простор в салоне будет на уровне актуального Toyota RAV4 и даже чуть лучше, спереди будет довольно просторный запираемый багажник.

Созданные на Ford Universal EV Platform бюджетные электромобили будут производиться на заводе в Луисвилле (США, штат Кентукки), ради них компания решила свернуть производство компактных бензиновых кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair и вложила в реконструкцию завода порядка 2 млрд долларов.

Новый производственный процесс, именуемый Ford Universal EV Production System, требует переделки всего существующего конвейера. Ford хочет разделить начальную часть линейного конвейера на три части подобно ветвям дерева: первая ветка будет собирает переднюю часть машины, третья — заднюю часть, вторая (центральная) — центральную часть с батареей, затем эти три ветки сливаются в одну и дают готовый электромобиль.

Ford утверждает, что разветвлённый конвейер занимает меньше места, чем линейный, и позволит значительно сократить расходы на сборку: количество используемых деталей уменьшится на 20% (по сравнению с традиционной сборкой вышеупомянутого Ford Escape), количество крепёжных элементов уменьшится на 25%, количество рабочих постов — на 40%.

В целом ясно, что компания Ford инвестировала в новое семейство бюджетных «электричек» огромные деньги, и сегодня страшно представить, что будет, если они, что называется, «не взлетят». Американские СМИ описывают суету Ford вокруг новой платформы с некоторым скепсисом, потому что затраты и амбиции компании плохо стыкуются с реальной ситуацией на американском рынке электромобилей. Если бы Ford Universal EV Platform была рассчитана на ДВС в качестве удлинителя электрического запаса хода, то шансов на успех было бы больше, но пока ДВС в этой платформе не предусмотрен ни в каком виде. Короче говоря, Джим Фарли очень рискует, очередную его ошибку компания Ford может не выдержать.