Changan выводит на наш рынок новый бренд

Этой зимой марка Changan решила сломать традицию пресс-туров в Китай. До сих пор журналистов жалели — возили в места теплые и цивилизованные. А нас повезли на север, в регион Внутренняя Монголия. Здесь, в местечке Якеши, расположен огромный полигон, где все основные китайские автоконцерны тестируют свои машины. В дни нашего пребывания тут было минус 30 градусов. На открытой местности добавляется ветер, и по ощущениям температура становится еще градусов на 10-12 ниже. И это норма для здешних мест. После такого сложно упрекнуть китайские машины в неподготовленности к российскому климату.

Новая батарея

Для начала китайцы презентовали тяговую батарею нового типа, не литий-ионную, а натрий-ионную. Ее совместно разрабатывают и готовят к серийному применению Changan и CATL, мировой лидер по выпуску аккумуляторов для электромобилей. Место для премьеры выбрали подходящее, ведь заявленное превосходство новинки над аналогами именно в морозоустойчивости. Обещают, что батарея способна полноценно работать при минус 50 градусов. А при минус 40 она проседает по емкости всего на 10 процентов. Про умеренные морозы в минус 10-20 ничего не сказали, но, надо полагать, в этом диапазоне у аккумулятора тоже есть свои преимущества над литий-ионным.

Также натрий-ионный аккумулятор менее пожароопасен. В качестве доказательства в рабочую батарею вбивали гвоздь и мяли ее, имитируя повреждения при ДТП, — никаких последствий.

Такой аккумулятор должен появиться на серийных моделях в течение года. Его будут ставить и на гибриды, и на электромобили. Пока же полным ходом идут испытания. В текущей версии плотность элементов питания достигает 175 ватт-часов на килограмм. Запас хода заявлен около 400 километров при емкости батареи 45 киловатт-часов. В будущем ожидается улучшение характеристик.

Давайте познакомимся

В Китае от тест-драйвов обычно одно название, проехать дают несколько сотен метров по идеальному асфальту. Но в Якеши асфальта нет. Кроме того, для знакомства выкатили внедорожник Deepal G318. Его продажи должны официально стартовать в России в ближайшие месяцы, так что автомобиль для нас актуальный. Changan припозднился на фоне земляков с запуском суббрендов на нашем рынке. Только в прошлом году вывели Avatr, сейчас ждем Deepal. Кстати, последний собираются локализовать на калининградском «Автоторе».

Deepal G318 назван в честь живописной китайской трассы от Шанхая до Тибета. Взглянув на брутальный облик, поневоле заглядываешь под днище в поисках рамы. Но ее тут нет — кузов несущий. Зато замечаешь низко висящий корпус заднего электромотора. Это самая уязвимая точка на бездорожье. В остальном днище, как и положено, плоское.

Заявленный клиренс — 210 миллиметров. Его можно увеличить на 30, задрав кузов на пневмоподвеске. Длина G318 больше 5 метров, колесная база — 2,88 метра. В потоке не потеряетесь даже с учетом того, что подобных «квадратных» моделей китайцы за последние годы наплодили множество. А еще этот броский желтый цвет.

Страна-производитель: Китай

Привод: полный

Двигатель: последовательный гибрид, 429 лошадиных сил

Коробка передач: бесступенчатая

Количество мест: 5

Максимальная скорость: 185 километров в час

G318 — гибрид. Двигатель объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил с колесами не связан, работает только как генератор, а пара электромоторов выдает 430 «лошадей» и обеспечивает разгон до сотни примерно за шесть секунд. Как и у всех гибридов, реальная динамика зависит от уровня заряда батареи. У «Дипала» она 35-киловаттная.

При необходимости на чистом электричестве можно проехать до 140 километров по циклу WLTC. А можно делиться им с внешним оборудованием, отъехав от цивилизации. Например, запитать инструмент для работы или освещения вокруг выставленной палатки.

Подвеска не сдается

На домашнем рынке модель бывает и заднеприводной. Смешно, конечно, при такой-то внешности. Но для России Deepal G318 будет только со всеми ведущими колесами. Мы поездили на G318 еще в прошлом году, раздобыв «серую» машину в Москве. Понравился мягкий ход (спасибо пневмоподвеске), умеренный расход бензина для таких габаритов, богатое оснащение, отличная шумоизоляция.

В Якеши же мы увидели вживую версию Worry-Free Crossing Edition, которую в Китае представили около года назад. У нее слегка отличается внешний декор: по умолчанию ставится экспедиционный багажник со светодиодной «люстрой», буксировочные крюки в бампере, а расширители арок и «юбка» снизу зачем-то покрашены глянцевой краской. Выехал из леса — ищи малярку!

Тест на полигоне свелся к трем кругам по укатанному снегу с небольшими колеями, что для китайских тест-драйвов даже много, ведь пару лет назад мы провели за рулем автомобиля целых 30 секунд.

На экстремальном морозе подвеска с многообещающим названием «Волшебный ковер» работала точно так же, как и при плюсовой температуре в Москве, — мягко, тихо, с небольшими по меркам машин такого класса кренами. Индикатор работающей системы стабилизации на панели не гас ни на секунду. ESP позволяла набрать только чуть больше 60 километров в час, не допускала ни малейших сносов или заносов. Но подобный алгоритм правилен для большого, тяжелого семейного внедорожника. Однако работает электроника мягко и корректно, жесткого обрубания тяги не чувствуешь.

Простор с нюансами

Лучший эпитет для интерьера — разухабистый. По современным меркам тут много физических кнопок, причем крупных, удобных в использовании. Классно выглядит огромный селектор трансмиссии, руль регулируется в двух плоскостях, а огромные боковые зеркала обеспечивают отличный обзор. Что вне их поля зрения — покажут камеры кругового обзора с привычной для «китайцев» отменного качества картинкой. Сиденье с умеренной боковой поддержкой и комбинированной отделкой держит цепко. Еще в России мы оценили удобство посадки, отъездив на машине несколько дней. Претензий всего две, обе типичны для машин из КНР: хотелось бы чуть подлиннее подушку водительского кресла и отрисованную не мультяшно, а толково комбинацию приборов.

Задний ряд просторен для троих взрослых. И это с учетом того, что на него уселись трое плотных мужчин в зимней одежде. Добавляет комфорта ровный пол, а из оборудования есть все и даже больше, в том числе массаж задних сидений и кресло переднего пассажира, превращающееся в кровать.

И, что самое ценное в условиях теста, гибрид отлично прогревает салон. Спасибо наличию ДВС. Была бы чистая «электричка», о жарком микроклимате можно было бы забыть. Кстати, забыть можно и о большом количестве вещей, которые вы хотели бы взять с собой, потому что багажник для такого типа автомобиля непростительно маленький.

Перспективы

Многое, конечно, будет зависеть от цены: базовый 318 стоит в Китае около 2,5 миллиона рублей, но нам таких цен теперь уже окончательно не видать. По итогам первых коротких встреч модель выглядит интересно и многообещающе, а увиденная, пускай и частично, программа зимних тестов убеждает, что морозов гибрид не боится.