В РФ продают новый ВАЗ-2109

Как выяснила "Российская газета", в Московской области на продажу выставили ВАЗ-2109. Несмотря на то, что автомобиль выпущен 23 года назад, он выглядит как новый.

ВАЗ-2109 выкрашен в воспетый популярной российской поп-группой вишневый цвет. Это родная краска, также заводские стекла, оптика, салон, колеса, включая запаску - хэтчбек находится в аутентичном состоянии. Сохранена даже сервисная книжка.

За почти четверть века на "девятке" почти не ездили - пробег едва приблизился к 17 тысячам километров. Все остальное время автомобиль хранили в гараже.

ВАЗ-2109 комплектуется стандартным для "Самар" тех лет 78-сильным 8-клапанным двигателем объемом 1,5 литра в паре с 5-ступенчатой МКП.

Цена "девятки" - 770 тысяч рублей, что можно считать адекватной ценой за янгтаймер в таком состоянии. Некоторые продают ВАЗ-2109 за 2 млн рублей, но там реально "музейные" экспонаты, как будто только сошедшие с конвейера.

