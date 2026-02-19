Глава "Автодора" рассказал, какие дороги откроют в 2026 году

Сеть скоростных магистралей расширяется. Причем эти дороги, несмотря на то, что они платные, пользуются все большей популярностью. Только в прошлом году по скоростным трассам водители проехали 397 млн раз. Это на 5% больше, чем в 2024-м. Растет не только число проездов, но и длина маршрутов - то есть ездить стали не только больше, но и дальше. Причем количество аварий на таких дорогах гораздо ниже, чем на всех остальных, несмотря на то, что скорость здесь выше. С чем это связано, какие новые скоростные участки появятся в этом году, а также о безопасности на таких трассах рассказал в интервью "Российской газете" председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Вячеслав Петрович, на каких скоростных участках зафиксирован самый значительный рост проездов?

Вячеслав Петушенко: Главный драйвер роста - трасса М-12 "Восток". Ее мы в прошлом году продлили до Екатеринбурга, и теперь в зоне трассы - 23 региона и более 70 миллионов человек! Польза от развития инфраструктуры огромна. М-12 дает возможность развиваться территориям вокруг, укреплять межрегиональные связи. Это мощный импульс для развития экономического потенциала, запуска новых инфраструктурных проектов, повышения туристической привлекательности регионов - даже тех, что находятся на удалении от дороги. В качестве примера можно привести Ульяновск, через который М-12 не проходит. Тем не менее благодаря новой дороге путь от Ульяновска до Москвы сократился на 120 км и на 5 часов. Это новые возможности для жителей региона.

"Раскатался" участок от Москвы до Казани - среднесуточная интенсивность здесь выросла на 11 процентов, теперь это 11 тысяч проездов в сутки. Конечно, очень оживленно под Москвой - в среднем 34 тысячи проездов в день, а в августе был пик - 47 тысяч. Отличный рост показывают и участки за Арзамасом. А самое интересное - люди стали ездить по таким дорогам дальше. Если в 2024-м средняя поездка была 110 км, то в 2025-м - уже 122 км. В сумме все водители проехали по М-12 от Москвы до Казани 3,2 млрд км, на 10 процентов больше, чем годом ранее.

На новом участке от Дюртюлей до Ачита средняя интенсивность движения - 6,5 тысячи машин в сутки, и преобладают в потоке грузовики. То есть дорога сразу же стала востребована не только у автомобилистов, но и, в первую очередь, у бизнеса.

А что на остальных трассах?

Вячеслав Петушенко: М-4 "Дон" и М-11 "Нева" по количеству поездок остались на уровне прошлого года (179 и 19 млн проездов соответственно). Но и по ним стали ездить дальше. По М-4 в 2025-м в сумме проехали 12 млрд км против 11,6 млрд км в 2024-м. А по М-11 - 3,2 млрд км, на 100 млн больше прошлогоднего показателя.

По Центральной кольцевой автодороге автомобилисты совершили 79 млн поездок, за год проехали 1,4 млрд км. По новой трассе А-289 (протяженность 119 км) - она идет от Краснодара до мостового перехода через Керченский пролив (Крымского моста) - проехали 10 млн раз, а общий пробег - 416 млн км.

Наши дороги востребованы - пользователи голосуют не только количеством поездок, но и километрами. Дальние поездки становятся все более популярными. Удобство передвижения по скоростным дорогам обеспечивается понятным и заранее прогнозируемым временем в пути. Это позволяет планировать комфортные поездки.

Какие объекты "Автодора" 2025 года вы считаете самыми значимыми?

Вячеслав Петушенко: Конечно, самое значимое событие прошлого года для нас - открытие дороги Дюртюли - Ачит с участием президента. Он дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" протяженностью 275 км, который проходит по территориям Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. На новой дороге - четыре полосы движения, построено шесть транспортных развязок, возведено свыше 100 искусственных сооружений. Не забыли и о животных, на участке - 24 экодука и биоперехода.

Это был один из самых сложных объектов с точки зрения грунтово-геологических, погодно-климатических условий. Но общими усилиями мы справились, более того - благодаря использованию местных грунтов для строительства дороги, применению новых технологий, нам удалось сократить сроки и сэкономить бюджетные средства.

В августе мы завершили строительство транспортной развязки на 385-м км дороги М-11 "Нева" в Валдайском сельском поселении Бологовского муниципального округа Тверской области. Она обеспечила удобный выезд на трассу для жителей и гостей двух городов - Валдая и Боровичей, а также десятков сельских поселений, появилась дополнительная связь с туристическими маршрутами Валдая. Кроме того, новый объект даст импульс развитию Тверской и Новгородской областей.

Закончили строительство развязки на 86-м км трассы М-1 "Беларусь" в Подмосковье. Ее ввод исключил светофорное регулирование на пересечении с трассой А-108 "Московское большое кольцо" и улицей Первомайская в поселке Дорохов - это важно и для увеличения пропускной способности дороги, и для повышения безопасности движения. В целом же по М-1 "Беларусь" осталось доделать небольшой участок с 66-го по 84-й км, и огромную работу по развитию этой дороги на всем протяжении от Москвы до пересечения с трассой А-108 мы завершим.

С опережением сроков закончили реконструкцию двух участков трассы М-3 "Украина" в Подмосковье и в Калужской области. Это повлияло на безопасность дорожного движения и транспортную доступность для жителей Москвы, Наро-Фоминска, Малоярославецкого района Калужской области, а также всей многочисленной агломерации прилегающих к трассе населенных пунктов. Так, например, нам удалось разгрузить напряженный участок в районе Бекасово, где из-за высокой плотности движения, особенно в дачный сезон, часто наблюдались затруднения. Обновленные участки входят в состав масштабного проекта реконструкции с 65-го по 124-й км, от Бекасово до Малоярославца, которую мы планируем полностью завершить уже в этом году. Остался отрезок с 87-го по 112-й км, остальные участки уже введены.

К новогодним праздникам сделали подарок для автомобилистов - с опережением на год открыли движение по новой развязке к аэропорту Пулково на скоростной трассе М-11 "Нева". Фактически это новая подъездная автомобильная дорога к воздушной гавани: она берет начало на 681-м км трассы М-11 "Нева", далее пересекает Пулковское шоссе и примыкает непосредственно к въезду в аэропорт. По сути, мы создали альтернативный маршрут движения к Пулково с использованием скоростной трассы.

Запустили движение автомобилей по транспортной развязке в районе пересечения третьего пускового комплекса ЦКАД и Дмитровского шоссе в Московской области. Это важный и нужный региону объект: развязка позволила увеличить пропускную способность дороги А-107 за счет перераспределения потоков автомобилей с этой трассы на ЦКАД и повысить доступность прилегающих районов.

А что с инфраструктурой, с сервисами? Ведь после открытия новых магистралей водители часто сталкиваются с проблемой доступности связи, недостатком заправок…

Вячеслав Петушенко: Проезд по нашим скоростным трассам - это комплексная инфраструктурная услуга. Помимо высокого качества самих дорог, автомобилистам доступна круглосуточная помощь в пути, они могут отдохнуть на самых современных объектах дорожного сервиса, обеспечены устойчивой сотовой связью. Отмечу, что впервые в истории дорожного строительства новый скоростной участок М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит был обеспечен мобильной связью одновременно с запуском движения по нему.

Продолжили и большую работу по развитию на скоростных трассах придорожного сервиса, в прошлом году основной упор сделали на главной дороге на юг - М-4 "Дон". Там открылись первые полноценные многофункциональные зоны (МФЗ) на обходе Краснодара, площадь каждой из них - 50 тысяч кв. метров. Еще две МФЗ открылись в Воронежской и Тульской областях.

Не менее важное событие - открытие первого отеля на трассе М-12 "Восток" в составе МФЗ на 423-м км трассы в сторону Казани в Нижегородской области, недалеко от Арзамаса. Гостиничный комплекс включает 45 номеров вместимостью 149 человек, что удобно для междугородних или туристических автобусных групп. Остановиться переночевать можно и с домашними животными. Еще один такой отель находится на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области, его открыли годом ранее.

А какие самые важные объекты 2026 года?

Вячеслав Петушенко: В этом году планируем сдать в эксплуатацию участок реконструкции трассы М-1 "Беларусь" с 66-го по 84-й км от Кубинки до Дорохово. Таким образом мы завершим масштабную работу по развитию М-1 на всем протяжении от Москвы до пересечения с большой "бетонкой" - трассой А-108 "Московское большое кольцо". Сейчас проводим там строительно-монтажные работы. Участок дороги протяженностью 17 км расширим с четырех до шести полос, построим 12 искусственных сооружений

Как я уже говорил, на этот год запланировано завершение реконструкции М-3 "Украина". Таким образом, у нас с 65-го по 192-й км будет современная скоростная дорога с не менее чем четырьмя полосами движения на всем протяжении. Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Малоярославец, Калугу свяжет бесшовная скоростная связь, добираться до Москвы из Калуги и Брянска станет намного быстрее и комфортнее.

Откроем еще одну развязку на 593-м км трассы М-11 "Нева". Мы ее строим по просьбе жителей и губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Сейчас расстояние между уже существующими развязками на 547-м км в Новгородской области и 650-м км в Ленинградской области составляет 100 км, что уже не отвечает современным потребностям. В агломерации Тосненского района Ленинградской области вблизи города Любань расположены и развиваются садоводческие хозяйства, строятся новые промышленные и гражданские объекты, растет транспортный поток. Новая развязка обеспечит более короткий маршрут в направлении города Луга и Мурманского шоссе, городов Кириши, Волхов, Новая Ладога, Лодейное Поле, Петрозаводск и Мурманск.

Что предпринимается для предотвращения и ликвидации пробок на трассах "Автодора" в курортный сезон?

Вячеслав Петушенко: В нашем управлении федеральная трасса М-4 "Дон", входящая в состав скоростного транспортного коридора "Север - Юг". Это основной маршрут на Черноморское и Азовское побережье, связь Центральной России с южными регионами. Дорога весьма востребована у автомобилистов, особенно во время летних отпусков.

За прошедшие годы нам удалось поэтапно выполнить колоссальный объем работ по развитию М-4 - реконструировать целый ряд участков трассы от Москвы до Новороссийска, а также построить обходы Богородицка, Ефремова, Ельца, Задонска, Воронежа, Лосева и Павловска, Ростова-на-Дону, Краснодара и других населенных пунктов. Сейчас ведем реконструкцию трассы с 933-го по 1024-й км в Ростовской области. Участок проходит по Каменскому, Красносулинскому и Октябрьскому районам, городам Каменск-Шахтинский и Шахты. Проезжую часть предстоит расширить до шести полос, необходимо выполнить и большой объем работ на искусственных сооружениях.

Мы понимаем, как важно обеспечить бесперебойное движение по трассе, тем более в туристический сезон, когда трафик увеличивается в разы. Потому поставили задачу: даже на период реконструкции сохранять по две полосы в каждую сторону. И чтобы радиус поворота обеспечивал безопасную скорость движения не менее 60 км/ч. Здесь сначала строятся дополнительные полосы, на которые затем переводится движение, после чего реконструируется старый участок. Этот процесс находится под постоянным контролем.

Есть и ежегодные меры, которые мы принимаем для обеспечения пропускной способности трассы М-4 "Дон" в курортный сезон - в частности, строим график ремонтных работ так, чтобы в период высокого сезона работы на проезжей части, которые могут создавать трудности для автомобилистов, не проводились. В прошлом году такое ограничение вводили с 15 июня по 15 сентября.

А на каком этапе находится сейчас строительство обхода Адлера?

Вячеслав Петушенко: При реализации этого проекта в прошлом году мы запустили движение по реконструированному путепроводу на 6 км трассы А-149 Адлер - Красная Поляна. Это значимый и необходимый объект и для региона, и для страны в целом - в сезон им пользуются миллионы туристов. Теперь по обновленной эстакаде можно проехать в обе стороны: в Красную Поляну и аэропорт Сочи.

Сейчас во всех ключевых узлах обхода Адлера идут активные работы. С западной стороны продолжается сооружение ригелей опор мостовых переходов через реку, идут подготовительные мероприятия к возведению разворотной петли над трассой А-147, продолжается перенос двух объектов культурного наследия, выполняется расширение Сухумского шоссе.

На сегодня забетонировано два из четырех пролетных строений нового подъезда к санаторию "Кудепста" в эстакадном исполнении. Ведется также подготовка к погружению свай в основания опор эстакады длиной 916 метров от мостовых переходов через реку Кудепста к западному порталу. Строится временная дорога для строительных нужд, ведется устройство технологических площадок для возведения удерживающих конструкций эстакады.

Со стороны села Высокое ведутся работы по сооружению восточного портала и подготовка к старту тоннелепроходческих машин. Идет выработка грунта, уже хорошо видны очертания стен будущего портала и границы тоннелей.

Продолжается бетонирование разворотной петли над трассой А-149. Все 12 опор будущей эстакады уже готовы, бетонирование пролетных строений выполнено больше чем наполовину.

Отмечу, что массивные дорожные сооружения приходится вписывать в плотную городскую застройку курортного города. Это требует тщательной инженерной подготовки при проектировании каждого узла.

Какова аварийность на скоростных магистралях?

Вячеслав Петушенко: Повышение уровня безопасности движения остается для нас ключевой задачей и требует системного подхода. Это инженерные решения, цифровые технологии и профилактические меры. Сейчас в нашем доверительном управлении находятся почти 6 тысяч км автодорог. Несмотря на ежегодный рост сети, благодаря комплексу проводимых инженерных и организационных мероприятий удается добиться снижения аварийности. По предварительным итогам, за 2025 год по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 13%, а число погибших в них - на 19%.

А что способствует снижению аварийности?

Вячеслав Петушенко: С 2024 года на наших скоростных дорогах внедрен целый ряд инновационных решений. К ним относятся дорожная разметка "держи дистанцию", энергопоглощающее барьерное ограждение, музыкальная разметка. Большую работу провели по внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением, и сегодня с помощью электронных табло оперативно информируем водителей о любых изменениях дорожной ситуации и необходимости скорректировать скорость. Огромный вклад в обеспечение безопасности на трассах вносит и служба аварийных комиссаров, которая безвозмездно оказывает помощь автомобилистам в режиме 24/7.

Проблемы, конечно, остаются - какие бы инновации мы ни применяли, всегда будет иметь место человеческий фактор. Вождение в нетрезвом виде - к сожалению, с этим мы продолжаем сталкиваться, и последствия аварий с нетрезвыми водителями ужасающие. Невнимательность в дороге, просмотр кино, сериалов за рулем - всё это причины серьезных ДТП, и мы, видя последствия, вместе с коллегами из Госавтоинспекции стараемся привлечь внимание общественности к этим проблемам через все возможные ресурсы. Уважаемые водители, поберегите себя и других участников движения! Фильмы и сериалы полностью захватывают внимание, вызывают эмоции и отвлекают от дороги. Водитель перестает вовремя замечать изменения обстановки, а это уже прямой риск аварии.

Зимой опасность возрастает в разы. Снег, мокрое покрытие, резкие торможения и неожиданные маневры требуют максимальной концентрации. В такие моменты взгляд должен быть только на дорогу!

Вы участвуете в восстановлении и строительстве дорог в новых регионах. Что уже сделано и какие планы на этот год?

Вячеслав Петушенко: С 2022 года в воссоединенных регионах мы капитально отремонтировали 3,5 тысячи км дорог. Только за прошлый дорожно-строительный сезон - более 700 км и 12 мостов и путепроводов.

При формировании программы в первую очередь ориентируемся на социально значимые и стратегические маршруты - те дороги, которые напрямую влияют на повседневную жизнь людей. Один из таких примеров - Херсонская область, где мы привели в нормативное состояние еще один сухопутный маршрут в Крым. Это участок трассы Херсон - Джанкой - Керчь протяженностью 20 км.

В ДНР в преддверии Нового года открыли путепровод через железную дорогу в Енакиево, на улице Ленина. По плану его сдача была намечена на 2026 год, но нам удалось завершить работы быстрее - меньше чем за год. Путепровод был построен еще в 1963 году, движение там достаточно интенсивное - до 4,5 тысячи автомобилей в сутки. Из-за серьезных повреждений одна из опор уже не позволяла пропускать грузовой транспорт. После капремонта движение по этому участку стало быстрее и безопаснее.

Еще один важный для людей маршрут - дорога Райгородка - Славяносербск - Михайловка в ЛНР, протяженностью 33 км. До начала работ из-за разрушенного покрытия регулярно возникали задержки общественного транспорта, жители жаловались. Сейчас дорога восстановлена, автобусы ходят по расписанию.

Если говорить о планах, то в 2026 году в воссоединенных регионах мы восстановим 800 км автодорог, включая 14 мостов и путепроводов. Работы начались. Например, в Мариуполе фрезерование асфальтобетонного покрытия выполнено уже наполовину.