Huawei намерен выпускать и продавать в РФ легковые автомобили

Компания Huawei зарегистрировала в России два товарных знака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию брендов были поданы в январе и марте прошлого года компанией «Хуавей Текнолоджис Ко». Положительное решение о регистрации товарных знаков приняли в феврале 2026-го.

Китайский производитель намерен выпускать и продавать в РФ легковые автомобили, транспортные электрические средства, смарт-часы, компьютерное оборудование.

Ранее Роспатент одобрил девять заявок на регистрацию товарных знаков от компаний Prada, Chanel, Rolex, пишет 360.ru.