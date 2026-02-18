В Казахстане JAC JS6 стоит на 1,4 млн рублей дешевле, чем в России

Кроссовер JAC JS6 в Казахстане продают на 1,4 млн рублей дешевле, чем в России . Казахстанские автомобилисты покупают кроссовер китайской марки JAC существенно дешевле, чем россияне, обратил внимание журнал Motor в ходе мониторинга прайс-листов автокомпаний.

Так, в республике Казахстан новый JAC JS6 можно купить за 9,59 млн тенге, что по актуальному курсу составляет около 1,5 млн рублей. Столько дилеры Казахстана просят за переднеприводный вариант кроссовера со 174-сильным 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач в комплектации Luxury. Автомобиль 2024 года выпуска, без учета скидок.

В России JAC JS6 в аналогичной комплектации предлагается за 2,9 млн рублей. В официальном прайс-листе JAC указывается, что это рекомендованная максимальная цена перепродажи в рублях на автомобили 2024 года производства. Таким образом, разница между машинами в странах участницах ЕАЭС достигает 1,4 млн рублей или 48%.

Самая дорогая версия JAC JS6 в комплектации Intelligent в Казахстане стоит 10 млн тенге (около 1,54 млн рублей), в России машина в похожем исполнении Flagship обойдется в 3 млн рублей. Разница также превышает 1,4 млн рублей.

Ранее редакция журнала Motor, изучив официальные прайс-листы, выяснила, что белорусские автомобилисты могут приобрести Geely Monjaro существенно дешевле, чем россияне.