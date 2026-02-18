Легендарная надежность под вопросом: в США Toyota завалили исками

Американские суды переполнены исками владельцев Toyota, которые обвиняют компанию в дефектах 8-ступенчатых автоматических коробок передач UA80/UA80E. Проблемы охватывают широкий спектр моделей: от Toyota Highlander 2017 года до новых Lexus TX 350, сообщает портал CarScoops.

Заявители утверждают, что трансмиссия выходит из строя по двум причинам: механическим, связанным с перегревом и ухудшением состояния трансмиссионной жидкости, и программным, из-за некорректной работы. Среди признаков поломки: затрудненное включение передач, проскальзывание, утечки жидкости, рывки при переключении, запах гари и посторонние звуки.

Владельцы настаивают, что японский автопроизводитель был в курсе проблем до массового производства КПП, но сознательно игнорировал жалобы клиентов и дилеров, отказывая в гарантийном ремонте.

Дефекты были выявлены в следующих моделях: Toyota Highlander (2017), Toyota Grand Highlander (2024), Toyota Camry (2018-2024), Toyota Sienna (2017-2020), Toyota Avalon (2019-2022), Toyota RAV4 (2019), Lexus RX 350 (2023), Lexus ES 250 (2021), Lexus ES 350 (2019-2022), Lexus NX 250/NX 350 (2022), Lexus TX 350 (2024).

