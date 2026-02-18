В РФ появится новый налог на покупку машин. На рассмотрение Госдумы хотят внести законопроект, предполагающий введение нового налога на покупку автомобилей, который нужно будет платить единоразово. Речь идёт о люксовой технике, а поставить её на учёт нельзя будет до его оплаты.

Согласно предложенным поправкам в Налоговый кодекс, разовый налог в размере от 1% до 4% от стоимости транспортного средства нужно установиться на покупку очень дорогих автомобилей, яхт, катеров, вертолётов и самолётов стоимостью более 20 млн рублей, а повышенная ставка будет применяться, если стоимость техники превышает 50 млн рублей.

Платить сбор владельцы должна при постановке транспорта на учёт, либо в течение 30 календарных дней со дня покупки, если регистрация не требуется или не проведена. Без оплаты сбора зарегистрировать средство передвижения будет нельзя.

«Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, а также позволит сформировать стимулы для оптимизации владения избыточной недвижимостью и сверхдорогим движимым имуществом», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в ГД заявили, что настало время не повышать, а отменять транспортный налог. По мнению депутата Сергея Миронова, вместо индексации ставок сбора на автомобили и мотоциклы нужно вовсе отказаться от этого налога и заменить его сбором на роскошь, в том числе на дорогие машины.