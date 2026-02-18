Volvo запускает производство нового грузовика VNR

На заводе в Дублине, штат Вирджиния, начался выпуск нового регионального грузовика Volvo VNR, предназначенного для городских и пригородных маршрутов. Эта модель, построенная на обновлённой платформе, на 90% отличается от предшественника и сфокусирована на улучшении обзора, точности управления и манёвренности в условиях плотного трафика, о чём сообщает издание speedme.ru.

© Volvo

Питер Вурхове, президент Volvo Trucks в Северной Америке, отметил, что запуск производства позволит клиентам быстрее получить эти машины. Грузовик оснащён комплексом систем безопасности, включая передовые бортовые технологии, которые помогают избегать аварий в городской среде и местах с активным пешеходным движением.

Конструкция с наклонным капотом и расширенным лобовым стеклом обеспечивает лучшую видимость, а встроенные боковые шторки безопасности делают Volvo VNR самым безопасным региональным грузовиком в истории североамериканского подразделения бренда. Эти инновации направлены на снижение рисков при эксплуатации в сложных условиях.

Новая модель демонстрирует экономию топлива на 7,5% благодаря улучшенной аэродинамике, оптимизированной силовой установке и системе отключения двигателя на холостом ходу. Повышенная эффективность помогает сократить операционные расходы и поддерживает экологические цели при местных перевозках.

Выпуск Volvo VNR следует за представлением модели VNL для дальних рейсов, что отражает стратегию компании по созданию специализированных транспортных средств для разных сфер. Оба грузовика призваны повысить надёжность, безопасность и продуктивность в соответствующих сегментах рынка.