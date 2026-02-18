В России отложили идею увеличить долю спирта в бензине

Изменения в нормативных документах, устанавливающих требования к предельному содержанию этанола в бензине на российском рынке, не планируются как на национальном, так и на наднациональном уровнях. Об этом говорится в ответе Росстандарта на соответствующее обращение Национального автомобильного союза (НАС), «Коммерсантъ».

В настоящее время технический регламент устанавливает ограничение по доле спирта в бензине на уровне пяти процентов. В конце 2025 года стало известно о готовности поднять планку в два раза, до 10 процентов, чтобы увеличить производство топлива в условиях внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В конце ноября Госдума даже одобрила отмену акциза на этиловый спирт для производства бензина, что стало практическим шагом в реализации такой инициативы, но далее изменения отложили.

По данным источников издания, этот вопрос не стоит на повестке дня в правительстве, а задачу обеспечения топливом внутреннего рынка власти хотели бы решать через ограничение экспорта, как и в прошлые годы. Официально заинтересованные ведомства вопрос не комментируют.

Президент НАС Антон Шапарин указал, что теоретически начать выпуск в России бензина с содержанием этанола возможно, но на практике его продажа будет незаконной, потому что поправки в стандарты так и не внесли. Как объяснил эксперт, в случае принятия такого решения российские автовладельцы столкнутся с рисками. Некоторым производителям придется провести отзывные кампании, чтобы подготовить автомобили для нового топлива.

В декабре «УАЗ» сообщал об испытаниях двигателей для работы на бензине с 10 процентами этанола. В «АвтоВАЗе» отмечали, что такой состав бензина не окажет влияние на характеристики автомобилей Lada.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отметил, что смеси бензина с 10-15 процентами спирта продаются в Бразилии и США. Однако для перехода на них нужна технологическая готовность инфраструктуры и автомобилей, кроме того, требуется пересмотр нормативной базы, сертификация топлива и другие исследования.

Ранее сообщалось, что на фоне возобновления ударов дронов по российским НПЗ стоимость бензина на Петербургской бирже перешла к резкому росту, вернувшись на уровень трехмесячной давности.