Покупатели признались, что их обычно смущает при покупке автомобиля

Авто.ру: почти 80% водителей откладывают покупку авто из-за мук выбора.

© За рулем

Новое исследование Авто.ру раскрыло главную головную боль современных автомобилистов: процесс подбора машины превратился в настоящий лабиринт, из которого сложно выбраться даже опытным водителям.

Выяснилось, что огромное количество противоречивой информации в сети и появление новых марок заставляют покупателей тратить на раздумья не дни, а месяцы, а четверо из пяти опрошенных и вовсе переносили запланированную покупку именно из-за сложностей с выбором.

Главным неудобством стал так называемый информационный шум. Потенциальные владельцы тонут в море хвалебных и ругательных отзывов на одни и те же модели, и лишь 2% умудряются не замечать этих противоречий.

Почти две трети респондентов признались, что постоянно сталкиваются с ситуацией, когда эксперты и блогеры спорят друг с другом, оставляя будущего владельца наедине с сомнениями. Интересно, что, несмотря на обилие профессиональных мнений, главным авторитетом для людей по-прежнему остается «сарафанное радио» – больше всего при выборе доверяют советам друзей и постам реальных владельцев в тематических чатах.

В этом море эмоций и противоречий люди цепляются за сухие факты. Абсолютное большинство опрошенных (81%) в первую очередь смотрит на ценник, год выпуска и пробег.

Технические характеристики волнуют чуть меньше (63%), а бренд автомобиля оказался важен лишь для 43% покупателей.

При этом рынок остро чувствует нехватку удобных инструментов для навигации: больше половины водителей мечтают о сервисах, которые помогут быстро «отсеять лишнее» и сузить круг поиска до пары реальных кандидатов, а каждый третий хотел бы видеть перед покупкой честный и структурированный список плюсов и минусов модели, а не разрозненные обзоры.

В опросе приняли участие более 1200 человек из городов‑миллионников, планирующих покупку автомобиля в ближайший год или уже совершивших ее за последние 12 месяцев.