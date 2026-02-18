Обновленный Belgee X50+ может добраться до рынка России

В январе 2026 года "РГ" сообщила, что завод "Белджи" начал выпуск обновленной версии бестселлера одноименной марки - кроссовера X50+. В перспективе новинка может добраться до российского авторынка.

"Сроки выхода Belgee X50+ на российском рынке обсуждаются, но окончательное решение еще не принято", - сообщили "Российской газете" в представительстве бренда в нашей стране.

Известно, что обновленная версия X50+ получила пересмотренный передний бампер, однако главные изменения - под капотом. Так, место "турботройки" занял четырехцилиндровый двигатель. Также известно о доработанной электронной архитектуре и появлении полноценного климат-контроля.

Продажи Belgee X50+ пока не начались даже на домашнем рынке.

В РФ актуальный Belgee X50 можно купить за 2,48-2,7 млн рублей. Модель предлагается только с передним приводом, 150-сильным турбомотором 1,5 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом".