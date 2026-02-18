Начались торги за бывшую штаб-квартиру Mercedes-Benz в России

В Москве выставили на продажу здание, где ранее размещалась штаб‑квартира российского отделения немецкого автоконцерна Mercedes‑Benz. Этот коммерческий объект продаётся целиком вместе с торгово‑выставочной зоной общей площадью около 12,5 тыс. кв. м. На данный момент в здании работает флагманский шоу‑рум «МБ Рус Aito Seres», где представлены автомобили китайского бренда AITO. Стоимость объекта оценили в 7,5 млрд рублей.

© Mercedes-Benz

Бизнес‑центр, известный как Mercedes‑Benz Plaza, расположен в Северном административном округе Москвы на участке, прилегающем к Ленинградскому проспекту, в одном из ключевых деловых коридоров города, недалеко от станций метро «Аэропорт» и «Динамо».

В 2022 году Mercedes‑Benz официально прекратил деятельность в России: компания приостановила поставки автомобилей, продала свои заводы и другие активы, а российские дилеры потеряли доступ к фирменному программному обеспечению для технического обслуживания.

Продажа штаб‑квартиры — часть более масштабной отступной стратеги Mercedes‑Benz с российского рынка. Ещё в 2023 году немецкий концерн завершил передачу своих активов в России локальному дилеру Avtodom, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютора, страховые и финансовые компании, сохранив за собой опцию обратного выкупа на условиях рыночной стоимости.

После ухода Mercedes‑Benz завод в Есипово возобновил деятельность под управлением Avtodom и уже выпускает автомобили — в том числе модели Mercedes, а также собирает автомобили других брендов по контракту (например, китайских EXEED).

Несмотря на формальный уход, к началу 2026 года Mercedes‑Benz зарегистрировал в России новые товарные знаки, что может свидетельствовать о намерении сохранить какие‑то юридические права или подготовить почву для будущего возвращения на рынок.

Рынок автомобилей премиум‑класса в России также демонстрирует динамику: несмотря на отсутствие официальных поставок, растёт регистрация автомобилей таких брендов, как Mercedes‑Benz, BMW и Audi, в том числе через схемы параллельного импорта.