В России наладят выпуск автомобилей двух китайских марок

Завод «Автотор» организует производство автомобилей Jetour и Changan. Калининградский «Автотор» вскоре начнёт сборку кроссоверов бренда Jetour, а также согласовывает условия сотрудничества с компанией Changan, которая должна стать одним из ключевых партнёров российской компании. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.

«Условия производства уже согласованы, требуется урегулировать ряд других вопросов», — отметил изданию Горбунов. По его словам, также продолжаются проекты по производству автомобилей BAIC и SWM.

Кстати, в этом году Changan пополнит модельную линейку тремя новинками. В список премьер войдут совершенно новый кроссовер CS35 Max, обновленный Uni-S и модификация CS75 Pro.

Ранее Марка Changan назвала цены кроссовера CS35 Max. В базовой версии автомобиль оснащается тремя экранами, подогревом передних сидений и руля, камерой заднего вида и зимним пакетом.

В плане техники модель предлагает 1,5-литровый 147-сильный турбированный двигатель, 7-ступенчатую преселективную трансмиссию и передний привод.