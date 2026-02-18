Популярность дизеля прошла: продажи авто на тяжелом топливе резко упали

В 2025 году в России было реализовано 15,3 тыс. новых автомобилей с дизельными моторами, что на 24% меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

Весь рынок новых автомобилей снизился на 16%, и доля дизельных машин на нем сократилась с 1,3% в 2024 году до 1,2% в 2025-м.

Эксперты отмечают, что в этом сегменте рынка появился новый лидер. На первое место вышел Haval, который реализовал 2 641 машину, что в 3,2 раза больше, чем в 2024 году. На второй строчке оказался китайский Great Wall с результатом 2 594 штуки, но его продажи снизились на 57%.

Среди других марок в пятерку лидеров вошли Toyota (1 617 штук, падение на 38%), Foton (1 310 штук, рост на 75%) и Sollers (1 093 штуки, снижение на 33%).

В модельном рейтинге самым популярным дизельным автомобилем в РФ остался пикап Great Wall Poer (1 938 единиц). На второй строчке - внедорожник Haval H5 (1 655 штук), на третьей - пикап Foton Tunland (1 294 штуки). За ними следуют внедорожник Haval H9 и пикап Sollers ST6 (986 и 983 штуки соответственно).

