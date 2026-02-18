Audi выпустит гибридные версии седана и универсала RS5

Audi представит новые седан и универсал RS5 с гибридной установкой. Премиальные спорт-версии, которые долго проходили испытания на дорогах Европы и на треке, предварительно, дебютируют 19 февраля 2026 года.

© Motor.ru

Модель получила массивную решетку радиатора с огромными воздухозаборниками, широкие крылья и развитый диффузор с двумя овальными патрубками выхлопной системы.

У седана появится спойлер на крышке багажника, у универсала — на крыше. Отделка зеркал, накладок и юбок может быть глянцево-черной или карбоновой.

Внутри — отделка алькантарой, красные кнопки на руле, логотипы RS и три экрана на передней панели: 11,9-дюймовая цифровая приборка, 14,5-дюймовый дисплей мультимедиа и 10,9-дюймовый экран для пассажира.

Под капотом — проверенный 2,9-литровый twin-turbo V6, но теперь в паре с электромоторами. Это плагин-гибридная установка, которая будет заметно мощнее 362-сильной версии S5.

Главным соперником Audi RS5 станет обновленный Mercedes-AMG C63, который тоже может отказаться от нынешней четырехцилиндровой силовой установки в пользу электрифицированной «шестерки».

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.