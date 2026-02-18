Зимняя обработка дорог в РФ бьет по кошельку автовладельцев

В России борьба с гололёдом оборачивается не только чистыми дорогами, но и серьёзными проблемами для автомобилистов.

© Vse42.ru

Реагенты, спасающие от скольжения, одновременно ускоряют износ машин – от коррозии кузова до сбоев электроники. Механики СТО фиксируют рост числа обращений, связанных с последствиями "химической зимы".

Конец зимнего сезона в сервисных центрах Сургута – время авралов. Автомобили, ещё осенью выглядевшие безупречно, к марту демонстрируют следы агрессивного воздействия: микротрещины на краске, очаги ржавчины в скрытых полостях и повреждённые контакты электросистем.

Главная причина – не столько продолжительные морозы, сколько резкие перепады температур и "коктейль" из песка и реагентов на дорогах. По словам специалистов СТО "Автоконтинент", эта смесь действует как абразив: песок царапает защитные слои краски и цинка, соли проникают в повреждения, запуская коррозию. Особенно уязвимы днище, колёсные арки и стыки деталей.

– Внешне машина может блестеть, но внутри уже идёт процесс разрушения, – поясняет автомеханик. – Арки колёс – настоящая зона риска: туда при движении попадает снежно‑солевая "каша", которая, тая, создаёт эффект паровой камеры.

Вторая угроза – солёная влага, проникающая в электронные системы. В периоды оттепели дороги превращаются в агрессивный химический раствор, который вызывает окисление контактов (белый налёт на фишках), провоцирует сбои датчиков (например, ABS) и выводит из строя стеклоподъёмники и другие узлы – передаёт Muksun.fm.

В тяжёлых случаях приходится менять целые жгуты проводов. Механики рекомендуют регулярно проверять электронику на наличие влаги и коррозии – это поможет избежать дорогостоящих ремонтов.

Полностью оградить машину от воздействия реагентов невозможно, но можно замедлить разрушительные процессы. Эксперты советуют:

Тщательно мыть днище – не ограничиваться поверхностной обработкой на мойках самообслуживания. Оптимально: мойка с подъёмника или специальный режим для днища. Обрабатывать скрытые полости антикоррозионными составами. Контролировать состояние электроники – особенно после оттепелей. Не откладывать диагностику – даже "сухие" на вид узлы могут скрывать конденсат с солью.