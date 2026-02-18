В Узбекистане стартовали продажи «дешевых» Zeekr 9X

Марка Zeekr вывела флагманский кроссовер 9X на рынок Узбекистана. В России модель стоит минимум 8,1 миллиона рублей, и это варианты, предлагаемые «серыми» дилерами. У наших соседей марка Zeekr присутствует официально, а потому местное представительство обеспечивает полноценную гарантию. Правда, гарантийный срок — всего 1 год или 30 000 км пробега.

© Motor.ru

Zeekr 9X является одноклассником Bentley Bentayga EWB и Rolls-Royce Cullinan будучи гораздо дешевле. Это гибрид, располагающий бензиновым 2,0-литровым двигателем, двумя электромоторами и пневмоподвеской.

Длина/ширина/высота составляют 5,29/2,03/1,82 м, соответственно, колёсная база — 3,17 м. Также отмечена 900-вольтовая электросистема, которая позволяет зарядить батарею от 20% до 80% за девять минут.

Под капотом упрятан бензиновый 2,0-литровый турбомотор (279 л.с.), а в движение кроссовер приводят электродвигатели: передний развивает 394 л.с., задний — 503 л.с. Совокупная отдача равна 898 л.с.

Ранее производитель гибридов и электрокаров Zeekr признал: у люксовых кроссоверов Zeekr 9X возникли массовые проблемы с корпусами заднего мотор-редуктора.

Как сообщил журналу Motor информированный источник внутри компании-производителя, по всему миру — кроме России — пройдут сервисные акции по замене агрегатов.