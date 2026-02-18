В США впервые готовят испытания сети беспилотных капсул вместо автобусов

В южной части Атланты готовится запуск экспериментальной линии автоматизированного транспорта — небольших электрических капсул, движущихся по выделенным направляющим. Система рассчитана на круглосуточную работу по запросу и обещает перевозить пассажиров быстрее и с большей пропускной способностью, чем автобусы, при стоимости билета на их уровне, но без многолетнего строительства железных дорог.

Первый пилотный участок длиной 0,8 км соединит станцию ATL SkyTrain у Международного конференц-центра Джорджии с ареной Gateway Center Arena, проходя через большую парковку у конференц-центра. Сервис будет бесплатным для тестировщиков, запуск запланирован на декабрь 2026 года.

«Автономные капсулы движутся по выделенным полосам, их не ограничивают обычные пробки, и они прибывают по запросу, вызываемые через мобильное приложение», — поясняет Марк Сигер, сооснователь Glydways.

Как работает система

Транспортные средства компании имеют компактные размеры и движутся по направляющим, шириной около двух метров. Каждая капсула везет пассажиров напрямую от точки А до точки Б, минуя промежуточные остановки. Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта координирует движение всех капсул в колоннах, поддерживая стабильную скорость и плотность движения, что невозможно на обычных дорогах с автомобилями и грузовиками.

Компания утверждает, что такой коридор способен перевозить до 10 000 пассажиров в час — показатели сопоставимы с пропускной способностью метро, но без огромных затрат и многолетних сроков строительства. Инфраструктура направляющих развертывается быстрее и дешевле, а эксплуатация обходится дешевле за счет отсутствия водителей, электропривода и минимального технического обслуживания.

Экономическая модель и масштабирование

Glydways планирует обеспечить стоимость поездки на уровне автобусного билета, хотя конкретные тарифы пока не объявлены. Пилотный маршрут будет служить полигоном для оценки производительности и экономической эффективности. Если тесты подтвердят возможности системы, ее планируют масштабировать на весь регион Атланты, включая аэропорты, пригородные коридоры и другие районы с высокой плотностью трафика, где строительство традиционной железной дороги слишком дорого.

«Главная проверка не в инженерной сложности — управлять автономными капсулами по направляющим относительно просто. Сложнее сделать систему рентабельной и масштабируемой», — отмечает коммерческий директор Крис Райли.

Глобальные перспективы

Идея состоит в том, чтобы создать экологичную, высокопроизводительную альтернативу традиционным общественным перевозкам. Отдельные капсулы используют электричество и движутся по выделенной полосе, что снижает затраты энергии, повышает безопасность и сокращает пробки.

Такие автономные сети могут кардинально изменить подход к городскому транспорту. Они позволяют увеличить пропускную способность без расширения дорог, делают транспорт доступным круглосуточно и могут стать основой для интеграции с аэропортами, деловыми центрами и пригородами. Пилотный проект в Атланте станет первой проверкой на практике, и результаты покажут, сможет ли концепция выдержать нагрузку реального города и стать масштабируемой моделью для других мегаполисов.