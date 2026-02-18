На российских платных дорогах выросло число поездок

По данным ГК "Автодор", в прошлом году по скоростным трассам водители проехали 397 миллионов раз. Это на 5% больше, чем в 2024-м. Растет не только число проездов, но и длина маршрутов - то есть ездить стали не только больше, но и дальше.

© Российская Газета

Как сообщил "Российской газете" председатель правления Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, главный драйвер роста - трасса М-12 "Восток". Ее в прошлом году продлили до Екатеринбурга, и теперь в зоне трассы - 23 региона и более 70 миллионов человек! По его словам, польза от развития инфраструктуры огромна.

М-12 дает возможность развиваться территориям вокруг, укреплять межрегиональные связи. Это мощный импульс для развития экономического потенциала, запуска новых инфраструктурных проектов, повышения туристической привлекательности регионов - даже тех, что находятся на удалении от дороги. В качестве примера можно привести Ульяновск, через который М-12 не проходит. Тем не менее, благодаря новой дороге путь от Ульяновска до Москвы сократился на 120 км и на 5 часов. Это новые возможности для жителей региона.

Полный текст интервью с Вячеславом Петушенко будет опубликован на сайте "Российской газеты" в ближайшее время