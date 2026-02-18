Количество аварий на скоростных магистралях снизилось в России

Количество аварий на скоростных автодорогах продолжает снижаться. В прошлом году, по сравнению с 2024 годом, их число снизилось на 13%. А количество погибших в них людей - на 19%. Об этом "Российской газете" в эксклюзивном интервью рассказал председатель правления Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

По его словам, С 2024 года на скоростных дорогах внедрен целый ряд инновационных решений. К ним относятся дорожная разметка "держи дистанцию", энергопоглощающее барьерное ограждение, музыкальная разметка.

"Большую работу провели по внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением, сегодня с помощью электронных табло оперативно информируем водителей о любых изменениях дорожной ситуации и необходимости скорректировать скорость. Огромный вклад в обеспечение безопасности на трассах вносит и служба аварийных комиссаров, которая безвозмездно оказывает помощь автомобилистам в режиме 24/7. Проблемы, конечно, остаются - какие бы инновации мы ни применяли, всегда будет иметь место человеческий фактор. Вождение в нетрезвом виде - к сожалению, с этим мы продолжаем сталкиваться, и последствия аварий с нетрезвыми водителями ужасающие. Невнимательность в дороге, просмотр кино, сериалов за рулем - все это причины серьезных ДТП, и мы, видя последствия, вместе с коллегами из Госавтоинспекции стараемся привлечь внимание общественности к этим проблемам через все возможные ресурсы. Уважаемые водители, поберегите себя и других участников движения! Фильмы и сериалы полностью захватывают внимание, вызывают эмоции и отвлекают от дороги. Водитель перестает вовремя замечать изменения обстановки, а это уже прямой риск аварии. Зимой опасность возрастает в разы. Снег, мокрое покрытие, резкие торможения и неожиданные маневры требуют максимальной концентрации. В такие моменты взгляд должен быть только на дорогу", - рассказал Петушенко.

Полный текст интервью с Вячеславом Петушенко будет опубликован на сайте "Российской газеты" в ближайшее время