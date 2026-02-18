Производитель рулевых систем для Chery и Geely открыл СП в Тольятти

В Тольятти появится производство с названием «Рулевые системы — СТЛ». Как стало известно «АвтоВАЗа».

© Lenta.ru

Китайский партнер специализируется на выпуске рулевых механизмов для машин с различными вариантами силовых агрегатов. Давними заказчиками Wuhu Sterling Steering System являются Chery, Geely и Lixiang.

По сведениям источника, целью альянса станет повышение уровня локализации при производстве машин китайского происхождения, сборка которых налаживается на российских мощностях. В частности, речь идет об автомобилях марок Tenet, Volga, Jeland и некоторых других.

Открытие новой площадки по производству автокомпонентов в России должно способствовать росту доли местных комплектующих в производимых машинах. Эксперты издания предположили, что в перспективе рулевые системы этого СП могут быть использованы не только в моделях китайского происхождения.

Ранее на «АвтоВАЗе» заявили о выпуске первой модели с панорамной крышей и люком. Это стало возможным после того, как в производственный процесс была внедрена технология лазерной сварки.