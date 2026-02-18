Chevrolet собирается выпустить лимитированную Corvette Z06 Stars & Steel

В честь 250-летия подписания Декларации независимости США Chevrolet выпускает лимитированную серию Corvette Z06 Stars & Steel Limited Edition 2026 года, доступную всего в 250 экземплярах с индивидуальной нумерацией. Эта спецверсия предлагается исключительно в максимальной комплектации 3LZ для купе и кабриолета, причём для последнего требуется дополнительный пакет оформления двигателя. Доплата за пакет составляет 9 995 долларов, а с учётом надбавки для кабриолета в 1 095 долларов общая сумма достигает 11 090 долларов сверх базовой цены Z06. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Corvette Z06 Stars & Steel

Автомобили доступны в двух цветах кузова — Arctic White и Black, оба с графикой, стилизованной под американский флаг. Белые модели оснащаются синим салоном Santorini Blue, а чёрные — красным интерьером Adrenaline Red, дополненным красными ремнями безопасности, специальными накладками на пороги и фирменными ковриками с красной прострочкой.

Внешне спецсерия отличается красными тормозными суппортами, чёрными колёсными гайками и патрубками выхлопа, а также коваными дисками размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади, с возможностью выбора альтернативных вариантов, включая карбоновые колёса. Технические характеристики остались без изменений: атмосферный 5,5-литровый двигатель V8 LT6 с плоским коленвалом, роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и трековая настройка шасси сохранены.

Производство модели ведётся в Боулинг-Грин, штат Кентукки, и эта лимитированная версия дополняет линейку спортивных автомобилей 2026 года, ориентируясь преимущественно на американский рынок и местных коллекционеров.