GM проверяет пикапы Silverado и Sierra 3500 HD из-за остановок с полным баком

Автопроизводитель General Motors инициировал проверку инцидентов с неисправностями топливной системы на тяжёлых пикапах Chevrolet Silverado 3500 HD и GMC Sierra 3500 HD, выпущенных в 2025–2026 годах. Эти модели, оснащённые бензиновым 6,6-литровым двигателем V8 L8T и системой из двух баков общей вместимостью 63,5 галлона, могут неожиданно останавливаться даже при наличии значительного запаса горючего в заднем резервуаре. Сообщает tarantas.news.

© Chevrolet Silverado 3500

Внутренний документ PIT6467A указывает, что у некоторых автомобилей возможны сигналы Check Engine с кодами P3261, P3262 или P3263, а также ложные показания датчика уровня топлива, отображающие пустой бак при фактическом наличии горючего. Ранее производитель уже сталкивался с похожими проблемами недостаточной перекачки топлива в аналогичных моделях, что в 2024 году связывалось с потенциальной блокировкой входного канала системы. Однако в текущей ситуации GM рекомендует дилерам воздержаться от замены компонентов до завершения инженерного анализа.

Компания планирует выпустить обновлённые инструкции или полноценный технический бюллетень после выяснения точных причин неполадок. Пока владельцам советуют тщательно контролировать уровень топлива, чтобы избежать внезапных остановок. Несмотря на эти сложности, Silverado HD продолжает пользоваться спросом среди покупателей, ценящих его вместительность и рабочие характеристики в сегменте тяжёлых пикапов.