В РФ можно купить Kia Sportage от 3 млн рублей

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Kia Sportage по цене от 3 млн рублей.

Kia Sportage снова можно купить в России, причем его цена порой оказывается ниже, чем у актуальных китайских моделей. Машины продолжают завозить параллельным импортом из нескольких стран, а на одном из популярных сайтов объявлений обнаружено более сотни предложений.

Московский частный продавец, например, готов под заказ привезти переднеприводный Sportage за 3 млн. В объявлении указан двигатель 2.0 литра на 236 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым автоматом, но конкретная комплектация и фото не приведены.

А вот во Владивостоке за те же деньги предлагают машину из наличия, но уже полноприводную. Её оснастили атмосферным 2,0-литровым мотором на 150 сил и шестиступенчатым автоматом. Продавец уточняет, что в стоимость включён утильсбор, а в списке опций – красно-чёрный кожаный салон, руль с кожей, камера кругового обзора, электропривод багажника и двухзонный климат-контроль.

В Новосибирске за 3 млн рублей тоже готовы привезти под заказ 150-сильную версию, но с передним приводом и чёрным кожаным салоном. Чуть дороже оценили другие варианты: в Тюмени за 3,19 млн предлагают кроссовер с 1,6-литровым турбомотором на 180 сил, роботизированной коробкой и передним приводом. Компания из Перми готова доставить новую Kia Sportage за 3,21 млн рублей.

Под заказ машину можно найти во множестве российских городов. Предложения из наличия, судя по объявлениям, начинаются от 3,45 млн рублей. Такие автомобили есть в продаже в Екатеринбурге, Уфе, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Севастополе и других городах.

