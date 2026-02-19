Niva Legend идет на рекорд: АвтоВАЗ продлил ОТТС до 2029 года

АвтоВАЗ продлил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Lada Niva Legend. Как сообщает портал Motor.ru, этот документ будет действовать до 16 февраля 2029 года, что позволит заводу выпускать машину все это время.

В текущем году классический отечественный внедорожник ожидает модернизация. Как ранее заявлял руководитель продуктового маркетинга бренда Сергей Корниенко, автомобиль получит другой мотор и светодиодные фары.

Цены на обновленную модель станут известны ближе к началу продаж.

В настоящее время в новом ОТТС указаны только существующие силовые агрегаты. Очевидно, что компания обновит документ после успешного завершения всех необходимых испытаний и тестов для новой модификации.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ по итогам февраля рассчитывает реализовать чуть более 20 тысяч новых автомобилей Lada.