Aurus начнет делать особые машины для состоятельных господ

Aurus опубликовал список задач на 2026 год. Как стало известно журналу Motor, в рамках реализации производственной программы на 2026 год российский производитель люксовых автомобилей сконцентрируется на трёх приоритетных направлениях — это совершенствование производственных процессов, инновации, а также персонализация и клиентский сервис.

Aurus — это первый российский бренд автомобилей класса «люкс». Впервые автомобили были представлены в 2018 году на Московском международном автосалоне. Серийное производство стартовало в 2021 году.

Стоит отметить, что отделения персонализации имеют многие производители люксовых машин. Они принимают заказы от состоятельной публики, готовой переплачивать за эксклюзивную отделку.

Между тем, на заводе бренда в Елабуге продолжается плановая модернизация производства. Работы ведутся согласно графику индустриализации и включают подготовку к выпуску обновленной модели.