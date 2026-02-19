Hongqi выпустит свой первый "Антигелик" с четырьмя моторами

Hongqi готовится к выпуску первого в своей истории внедорожника с четырьмя электродвигателями. Дизайн автомобиля будет выполнен в традиционной прямоугольной форме с массивной радиаторной решеткой. Изначально машину показали на Шанхайском автосалоне в октябре 2025 года, а в феврале этого года она была замечена в ходе зимних испытаний.

© Российская Газета

По данным CarNewsChina, новинка сохранит классическую для внедорожников прямоугольную форму кузова. Среди ключевых деталей экстерьера - круглые фары, как у Mercedes-Benz G-класса, классические дверные ручки, рейлинги на крыше и запасное колесо, закрепленное на задней двери. На крыше также установлен лидар. Длина автомобиля превышает пять метров, а колесная база составляет 2950 мм.

Силовая установка включает в себя четыре электромотора, обеспечивающие разгон до 100 км/ч примерно за 4 секунды.

Точные дата выхода на рынок и технические характеристики пока не разглашаются.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Hongqi HS6 установил рекорд Гиннесса, пройдя 1130 км на морозе без дозаправки.