Страховщики внесли грузовики и автобусы в «красную зону» ОСАГО

Страховщики внесли в «красную зону» ОСАГО грузовики и городской транспорт. Страховые компании проанализировали выплаты по «автогражданке» за 2025 год и пришли к выводу, что наиболее рискованными видами транспорта для страховых компаний являются общественный транспорт, грузовые автомобили, мопеды и скутеры. Об этом говорится в исследовании Национальной страховой информационной системы (НСИС), которое имеется в распоряжении Quto.ru.

Так, по данным страховщиков, в прошлом году самым рискованным видом транспорта оказались автобусы — убыточность этой категории достигла 116,07%, а общая сумма выплат достигла 5,55 млрд рублей при сборах 4,78 млрд рублей.

Ещё хуже дела обстоят с трамваями и троллейбусами. Подсчитано, что их убыточность по «автогражданке» достигла 164,29% и 201,74%, а общая сумма выплат — 173,5 млн и 78 млн рублей соответственно.

Рискованными признаны грузовые автомобили массой более 3,5 тонн. Уровень выплат достиг 94,97%, до 23,26 млрд рублей.

А вот наиболее массовый вид транспорта — легковые машины — убыточен на 81,28%, в прошлом году водители получили по страховке 237,99 млрд рублей.

Среди двухколёсной техники самый высокий уровень отмечен у скутеров и мопедов в моторами менее 50 см3. Страховщики подсчитали, что их убыточность достигает 577,31%, а выплаты достигли 33,38 млн рублей.

Наиболее безопасными с точки зрения убытков для страховых компаний оказались мотоциклы. Их убыточность находится на уровне 41,07%, а всего байкеры по итогам 2025 года получили 469,7 млн рублей на восстановительный ремонт после ДТП.