Stellantis скрывала дефект сидений в 2 млн автомобилях

Скандал с безопасностью: Stellantis заподозрили в замалчивании дефекта сидений в 2 млн автомобилей. В коллективном иске к компании речь идет об автомобилях марок Dodge и Chrysler, выпущенных с 2011 по 2023 год.

Согласно иску, небольшая деталь внутри механизма электрической регулировки высоты сиденья может разрушиться при ударе сзади. Во время краш-тестов на скорости 40 км/ч этот кронштейн ломался, и сиденье резко опускалось.

Главная опасность заключается в том, что смещение тела водителя или пассажира в момент аварии нарушает работу систем безопасности. Ремни и подушки безопасности, рассчитанные на штатное положение человека, могут не сработать эффективно или не защитить его в критический момент.

Истцы утверждают, что компания FCA (предшественник Stellantis) и поставщик Lear Corporation знали о проблеме, но сознательно скрывали ее, чтобы избежать дорогостоящего перепроектирования узла и масштабного отзыва. В иске говорится о сговоре с целью сокрытия дефекта, что, по мнению пострадавших владельцев, также привело к снижению рыночной стоимости затронутых моделей.

Под действие иска попадают популярные модели: Dodge Charger, Challenger, Dart, а также Chrysler 200 и 300.

Stellantis еще не представил официального ответа в суде. Судье предстоит решить, придать ли делу статус полноценного коллективного иска, что может занять несколько месяцев.

