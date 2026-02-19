Mansory представила карбоновый суперкар Carbonado X на базе Lamborghini Revuelto.

Немецкое ателье Mansory, известное своей любовью к экстравагантному тюнингу и карбону, представило новую работу — Lamborghini Revuelto, переработанный до неузнаваемости. Проект получил имя Carbonado X и создавался специально для шоу-рума компании в Дубае, что объясняет его запредельную роскошь и акцент на визуальной агрессии.

Кузов суперкара практически полностью выполнен из матового кованого углеродного волокна (Forged Carbon). Инженеры Mansory переработали все кузовные панели и аэродинамические элементы, оставив от оригинала только фары и стекла. Автомобиль обзавелся массивным передним сплиттером, расширенными крыльями, огромным задним антикрылом и диффузором, которые не только меняют внешность, но и должны улучшать прижимную силу на высоких скоростях .

Под капотом (или, точнее, за спиной водителя) скрывается тот же 6,5-литровый V12, который в паре с тремя электромоторами выдает штатные 1015 лошадиных сил. Однако для Mansory было бы странно оставить мотор без внимания: ожидается, что для клиентов, которым покажется мало, предложат пакет доработок, увеличивающий отдачу примерно до 1100 сил . Динамические характеристики не уточняются, но стандартный Revuelto разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Carbonado X продолжает традицию, заложенную проектами на базе Aventador. Автомобиль получил эксклюзивные легкосплавные диски (спереди 21 дюйм, сзади 22), низкопрофильную резину и салон, отделанный, разумеется, самой дорогой кожей и карбоном. Как и все творения Mansory, этот суперкар станет штучным продуктом для избранных клиентов, готовых платить миллионы за уникальность. Цена не разглашается, но очевидно, что она будет значительно выше стоимости базового Revuelto, которая стартует от полумиллиона евро.

