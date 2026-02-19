Гибрид автобуса и фургона: представлена новая «Газель Логистик»

Горьковский автозавод создал совершенно новую «Газель Логистик». Шасси, ступенчатую раму и каркасно-панельный кузов инженеры взяли от серийного автобуса «Газель City». Благодаря такой унификации удалось предельно снизить стоимость грузовой новинки. Важная конструктивная особенность машины – пневматическая подвеска задних колёс.

Универсальный трансформируемый грузовой отсек автомобиля оснащён складными стеллажами, а также горизонтальными и вертикальными такелажными рейками, что позволяют крепить крупногабаритные предметы.

Продуманная система хранения обеспечивает возможность оптимального размещения различных видов грузов, а также сортировку товаров. При необходимости полки стеллажей можно полностью сложить.

Сквозной проход между кабиной и кузовом позволяет облегчить и ускорить работу водителя-экспедитора. Чтобы закрыть автоматические двери, можно воспользоваться пультом дистанционного управления.

Конструкция дверей (двухстворчатая прислонно-сдвижная справа и подъемная роллетная сзади) позволяет подъезжать к стенам зданий максимально близко.

«Газель Логистик» комплектуется экономичным дизельным двигателем G51A стандарта «Евро-5» (149 л.с., 330 Нм) и позволяет перевозить до 1200 кг грузов.

