Идет подготовка к старту продаж обновленного Porsche 911 Turbo S в РФ

Porsche представила обновлённый спорткар 911 Turbo S осенью 2025 года. Продажи модели стартуют весной, а к началу лета автомобиль должен появиться и на российском рынке.

© Porsche

В компании уточнили, что приём заказов откроется одновременно с началом продаж, а первые поставки в Россию ожидаются ориентировочно к июню.

Обновлённая версия получила заводской индекс 992.2. Производитель слегка скорректировал внешний облик модели, изменив отдельные элементы дизайна, однако ключевые доработки коснулись технической части. Спорткар оснащён 3,6-литровым двигателем мощностью 701 л.с., дополненным электрическим турбокомпрессором. По сравнению с предыдущей версией 992.1 отдача увеличилась на 61 л.с.

Официальные цены пока не объявлены. По данным издания Carscoops, опубликованным в сентябре 2025 года, стоимость обновлённого 911 Turbo S в кузове купе составит от 270 300 долларов (примерно 20,6 млн рублей по курсу на 18 февраля 2026 года), а кабриолет обойдётся минимум в 284 300 долларов (около 21,6 млн рублей).