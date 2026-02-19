Автоблогер в золотом костюме показал колонну из Rolls-Royce в Чечне

© Lenta.ru

Дагестанский автоблогер, известный под псевдонимом Людвиг Байсер, в золотом костюме показал колонну из Rolls-Royce и «геликов» на свадьбе в Чечне. Соответствующее видео было опубликовано в его аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер рассказал, что попал на «очень крутую свадьбу» в Грозном, и пожелал счастья молодоженам. По его словам, в кортеже 24 автомобиля Rolls-Royce, и «еще три на подходе». Некоторые из машин имеют номера с инициалами главы Чечни Рамзана Кадырова (КРА).

«Ахмат — сила! Еще какая сила», — сказал Байсер. Также блогер сравнил Грозный с Лондоном. «Это что, Англия, что ли? В Лондон попали? Оказывается, это Грозный», — сказал Байсер.

Ранее кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Рамзана Кадырова сняли на видео. Кортеж из роскошных автомобилей сопровождали также дорогостоящие машины ДПС. На ряде автомобилей были установлены «красивые» госномера с кодом Чечни, а на некоторых их нет вовсе.