В РФ начались продажи новых Volkswagen Multivan: очень дорого

"Российская газета" выяснила, что дилеры в России готовятся к началу продаж Volkswagen Multivan 2026 года выпуска. Автомобили уже в пути, но цены на них очень высокие.

© Российская Газета

Без скидок по трейд-ину и кредиту Multivan T7 со 150-сильным дизелем, "роботом" и передним приводом обойдется в 9 млн рублей.

Бензиновая версия "Мультивэна" с мотором на 204 л.с. стоит из-за потолка "льготного" утильсбора в 160 л.с. ожидаемо дороже - 9,5 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, что в России начались продажи новых Volkswagen Teramont Pro.