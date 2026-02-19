В Москве за год конфисковано более 260 автомобилей
В Москве за год конфисковали более 260 автомобилей у злостных нарушителей ПДД, сообщила прокуратура столицы.
Машины изымаются при повторных правонарушениях: управлении в состоянии опьянения и отказе от медосвидетельствования, а также за превышение скорости свыше 60 километров в час или выезд на полосу встречного движения и так далее.
В конце 2025 года Генпрокуратура сообщала, что за 2,5 года более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей переданы в зону СВО.