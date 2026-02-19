Scout может отложить старт производства пикапов и внедорожников на год

Не исключено, что первые Traveler и Terra, предназначенные для американского рынка, сойдут с конвейера не раньше 2028 года.

Немецкий концерн Volkswagen несколько лет назад решил попытать свои силы в сегменте внедорожников и пикапов в США, причём не под материнской маркой, а под возрождённым брендом. Так появилась дочерняя компания Scout Motors, а её модели планируется выпускать соответственно под маркой Scout. Об амбициозных планах производителя стало известно ещё в 2022 году, а презентация пары родственных моделей прошла осенью 2024-го.

Несмотря на то, что дилеры в США уже больше года принимают предзаказы на пикап Scout Terra и внедорожник Scout Traveler, в компании сразу заявили, что серийный выпуск будет налажен только в 2027 году. Для этого концерн VW начал строительство нового завода в штате Южная Каролина (США), его производственные мощности рассчитаны на выпуск до 200 тыс. машин в год.

Компания, согласно официальным заявлениям, придерживается этого плана. Однако, по данным Spiegel, ей придётся отложить старт серийного производства Scout Terra и Traveler примерно на год – до 2028-го. Немецкое издание объяснило задержку возникновением «технических проблем», однако никаких подробностей о них в материале не приводится.

На официальном сайте Scout по-прежнему говорится, что производство новинок стартует в 2027 году, однако компания «подстелила соломку» фразами о том, что указанные сроки «основаны на текущих прогнозах и могут быть изменены», а также «предполагаемая дата производства является приблизительной и может зависеть от различных факторов». Получится ли у производителя придерживаться ранее заявленных планов, мы, очевидно, узнаем позже.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, изначально предполагалось, что у Scout Traveler и Terra будет только полностью электрическая «начинка», однако неожиданным сюрпризом на презентации стало то, что модели Scout получат в том числе plug-in гибридные установки типа range extender (где ДВС работает в качестве генератора для тяговой батареи и механически не связан с колёсами).

Напомним, новинки построены на оригинальной рамной платформе, в создании которой приняли участие инженеры австрийской компании Magna Steyr (в списке их проектов в том числе разработка рамного внедорожника Ineos Grenadier). Напомним, у внедорожника Traveler габаритная длина составляет 5281 мм, расстояние между осями – 3058 мм, а дорожный просвет – 307 мм. В свою очередь у пикапа Terra длина составляет 5822 мм, колёсная база – 3774 мм, а максимальный дорожный просвет – 300 мм.

Ёмкость тяговых батарей пока по-прежнему не объявлена, но известно, что у электрических версий моделей Scout максимальный запас хода на одной зарядке составит 563 км. Совокупная отдача у гибридных модификаций превысит 805 км (при полном топливном баке и полностью заряженной батарее), чисто на электротяге они смогут проехать 241 км (при расчёте по циклу EPA).

Цены грядущих новинок станут известны позже. Известно, что дилеры собрали уже свыше 150 тыс. предзаказов, из них порядка 85% приходятся на гибридные версии Scout Traveler и Terra.