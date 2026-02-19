Ателье Novitec представило Ferrari Daytona SP3 с увеличенной мощностью

Немецкое тюнинг-ателье Novitec представило новый проект — суперкар Ferrari Daytona SP3 с увеличенной мощностью. Автомобиль оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем F140 HC V12 мощностью 618 кВт (840 л. с.), однако немецким инженерам за счёт модификации выхлопной системы удалось увеличить отдачу до 638 кВт (868 л. с.).

Внешность автомобиля осталась нетронутой, однако в Novitec предлагают оснастить суперкар новыми легкосплавными дисками — покупателям будут доступны три различных варианта дизайна. По словам создателей, новые диски представляют собой выдающееся сочетание прочности и лёгкости конструкции.

Ferrari Daytona SP3 была представлена в ноябре 2021 года в качестве модели лимитированной линейки Icona. До 100 км/ч спорткар разгоняется за 2,85 секунды, а за 7,4 секунды достигает отметки в 200 км/ч. Максимальная скорость машины — 340 км/ч. Тираж автомобиля ограничен 599 экземплярами, стоимость которых начинается от $ 2,25 млн.

Позднее в Маранелло выпустили 600-й экземпляр Daytona SP3 — в августе 2025 года он был продан на аукционе RM Sotheby’s в рамках Автомобильной недели в Монтерее за рекордные для новых машин марки $ 26 млн. Вырученные деньги были направлены в благотворительный фонд Ferrari Foundation.

Известно, что среди обладателей Ferrari Daytona SP3 есть пилоты Формулы-1 Шарль Леклер, который выбрал для автомобиля чёрную расцветку, и Карлос Сайнс, получивший машину в декабре 2024 года, а также знаменитый футболист Криштиану Роналду.